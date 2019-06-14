На одному з полігонів Одещини триває підготовка підрозділу морської піхоти ВМС ЗС України до наступного оперативного чергування у складі бойової тактичної групи Європейського Союзу «Хелброк».

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

"Українські морські піхотинці відпрацьовують елементи стабілізаційних дій у кризовому регіоні. Зокрема, провели "штурм командно-спостережного пункту" противника із застосуванням повітряно-десантного способу доставки штурмової групи, відпрацювали дії на стаціонарному блокпості з відбиттям атаки на об’єкт та евакуацією пораненого, вдосконалили навики з вогневої підготовки", - зазначили військові моряки.

Українські морпіхи готуються заступити на чергування у складі тактичної групи ЄС «Хелброк»/ Фото: Миноборони

За діями українських морських піхотинців спостерігав командувач бойової тактичної групи ЄС "Хелброк" бригадний генерал Георгіос Басмаліс. Він дав позитивну оцінку рівню підготовки військовослужбовців, навченості та мотивованості особового складу.

До бойової тактичної групи Євросоюзу «Хелброк» входять військовослужбовці Греції, Болгарії, Румунії та Кіпру.