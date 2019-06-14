Начальник штабу армії США розповів про кроки для посилення обороноздатності України

11:27 12.07.2019   Украина

Для подальших кроків у посиленні обороноздатності України США необхідно оцінити, як вона використовує вже надані раніше військово-технічні засоби і визначити, яку подальшу летальну зброю Україна буде здатна прийняти та застосовувати. 

Про це начальник штабу армії США Марк Міллі написав у листі сенаторам Конгресу США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Я переконаний, що ми нині маємо хороший баланс летальної та нелетальної підтримки для України. Перед тим, як ми визначимо, чи потрібно вносити подальші зміни, ми маємо подивитися, як Україна застосовує те, що ми вже надаємо, і оцінити її здатність до отримання та використання додаткової летальної зброї та обладнання”, - заявив він.

Генерал Міллі додав, що для більш ефективної співпраці України і США в сфері військово-технічного співробітництва, необхідно внести деякі зміни до Ініціативи безпекової допомоги України.  

«Один з найбільших викликів полягає у тому, що фонди Ініціативи безпекової допомоги України мають однорічний бюджетний цикл. Це означає, що ми повинні використати їх до кінця фіскального року, у якому вони надаються. 

Процеси впровадження технологій, договорів, графіку закупівель обмежують здатність міністерства оборони США надавати Україні більш високотехнологічні летальні засоби у рамках цієї програми», - пояснив генерал Міллі. 

Він додав, що попри те, що міноборони США нині здатне покривати більшість пріоритетних потреб України, якби відомство могло освоювати оборонні фонди Ініціативи безпекової допомоги Україні потягом дворічного циклу, це уможливило б надання «більш серйозних зразків», таких як «летальне озброєння для оборони на морі». 

Відповідаючи на питання щодо реформування оборонного сектору України, генерал Міллі відзначив зроблені Україною кроки для реформи міністерства оборони та Збройних Сил, але нагадав, що «ще є робота, яку треба виконати». 

«Якщо мене буде затверджено (на посаду командувача Об’єднаного комітету начальників штабів армії США - ред.), я наголошу начальникові Генерального штабу Збройних Сил України, що перехід на стандарти НАТО посилить здатність України до захисту її територіальної цілісності та підвищить її сподівання на членство (у НАТО - ред.)», - заявив генерал Міллі. 

Високопоставлений американський генерал обіцяє стимулювати Україну і закликатити українських військових прагнути «цієї критично важливої реформи стандартів, аби претендувати на фонди Ініціативи з безпекової допомоги Україні». 

Нагадаємо, 11 липня у сенатському комітеті Конгресу США зі збройних сил відбулися слухання щодо номінації генерала Марка Міллі на посаду командувача Об’єднаного комітету начальників штабів армії США. Нині саме він є найбільш імовірним претендентом, аби замінити на цій посаді генерала Джозефа Данфорда, який обіймає її з 2015 року. 



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