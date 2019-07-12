США стурбовані "непропорційною реакцією" Росії на події в Грузії
|10:42 12.07.2019
|Грузия
США вітають рішення керівництва Росії і Грузії з метою стабілізації відносин і закликають Росію відновити авіасполучення з Грузією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".
"Сполучені Штати Америки з тривогою спостерігають за непропорційною реакцією російського уряду і членів Думи в зв'язку з поточними подіями в Грузії. Ми вітаємо заяви і рішення російських і грузинських лідерів, спрямовані на стабілізацію двосторонніх відносин, і закликаємо Росію відновити авіасполучення з Грузією в обох напрямках ", - заявив представник Держдепартаменту.
У коментарі також була міститься оцінка російської реакції на поточні події в Грузії.
За словами Держдепартаменту, іноземні туристи, які прибувають до Грузії з усього світу, почувають себе в безпеці і їх добре зустрічають. Крім того, МЗС США закликає Росію уникати запровадження санкцій.
"Ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів країни і закликаємо Росію завершити окупацію 20 відсотків території Грузії", - заявили в Держдепартаменті США.
Про заборону польотів для грузинських авіакомпаній в Росію з 8 липня російська влада повідомила в кінці червня. У Кремлі запевняють, що в Грузії є небезпека для росіян, а в Міністерстві транспорту РФ заявили, що заборона на польоти в Росію грузинських авіакомпаній триватиме до моменту повного погашення заборгованості з аеронавігаційного обслуговування.
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