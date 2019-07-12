США стурбовані "непропорційною реакцією" Росії на події в Грузії

10:42 12.07.2019   Грузия

США вітають рішення керівництва Росії і Грузії з метою стабілізації відносин і закликають Росію відновити авіасполучення з Грузією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Сполучені Штати Америки з тривогою спостерігають за непропорційною реакцією російського уряду і членів Думи в зв'язку з поточними подіями в Грузії. Ми вітаємо заяви і рішення російських і грузинських лідерів, спрямовані на стабілізацію двосторонніх відносин, і закликаємо Росію відновити авіасполучення з Грузією в обох напрямках ", - заявив представник Держдепартаменту.

У коментарі також була міститься оцінка російської реакції на поточні події в Грузії.

За словами Держдепартаменту, іноземні туристи, які прибувають до Грузії з усього світу, почувають себе в безпеці і їх добре зустрічають. Крім того, МЗС США закликає Росію уникати запровадження санкцій.

"Ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів країни і закликаємо Росію завершити окупацію 20 відсотків території Грузії", - заявили в Держдепартаменті США.

Про заборону польотів для грузинських авіакомпаній в Росію з 8 липня російська влада повідомила в кінці червня. У Кремлі запевняють, що в Грузії є небезпека для росіян, а в Міністерстві транспорту РФ заявили, що заборона на польоти в Росію грузинських авіакомпаній триватиме до моменту повного погашення заборгованості з аеронавігаційного обслуговування.



Ще на цю тему:

08:01 12.06.2019
США готовы укреплять армию Грузии
17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
09:41 29.01.2019
Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
15:15 11.12.2018
Правительство Грузии блокирует назначение Бриджит Бринкс послом США в Грузии
17:29 12.11.2018
США построят военный аэродром на территории военной базы Вазиани в Грузии
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
07:37 22.10.2018
Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:23 22.05.2018
Госсекретарь США пообещал поддержку Грузии, призвал Россию вывести войска
11:49 21.05.2018
В Госдепе США прошла встреча в рамках Хартии Грузия-США
18:54 18.05.2018
В Вазиани состоялась церемония открытия проекта США - Грузия и Центра боевой подготовки
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
13:58 08.07.2019
Выборы в Греции выиграла оппозиция
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:42 12.07.2019
США стурбовані "непропорційною реакцією" Росії на події в Грузії
17:24 11.07.2019
С начала года военнослужащие ЮВО в Абхазии увеличили время практического применения беспилотников
13:09 11.07.2019
В Грузии прокомментировали данные российского Минтранса о долгах
17:34 10.07.2019
МЗС Грузії - Путіну: грузинська історія починається не з 18-19 століття
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:42 12.07.2019
Молдова прагне встановити повноцінний і постійний контроль над кордоном з Україною
18:33 11.07.2019
После голосования в ПАСЕ премьер Молдовы будет в Киеве
14:25 09.07.2019
Парламент Молдови сьогодні почне процедуру відсторонення генпрокурора
19:48 08.07.2019
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
Всі новини країни
Россия Россия
11:48 12.07.2019
Военнослужащие Каспийской флотилии в ходе планового учения задержали подводных диверсантов условного противника
09:43 12.07.2019
Палата представників Конгресу США схвалила нові санкції проти Росії
19:35 11.07.2019
Связисты ЮВО провели масштабную радиотренировку
13:49 11.07.2019
В Подмосковье вспыхнула ТЭЦ: огонь бьет столбом в 50 метров (видео)
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
21:19 08.07.2019
В Румынии в 2020 году могут появиться поезда на водородном топливе
16:45 08.07.2019
У Румунії вилучають з продажу воду, яка зберігалася при високих температурах
09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
Всі новини країни
Турция Турция
16:18 11.07.2019
ЕС готовит санкции против Турции - СМИ
13:13 11.07.2019
До Туреччини прибув новий посол США
18:44 10.07.2019
Туреччина відкинула заяви ЄС і Греції про нелегальне буріння біля Кіпру
15:28 10.07.2019
Ердоган розповів про умови, за яких Туреччина застосує російські С-400
Всі новини країни
Украина Украина
12:31 12.07.2019
Экологическая катастрофа: у оккупированного Коктебеля в море обнаружили химикаты
12:06 12.07.2019
Українські морпіхи готуються до чергування у складі тактичної групи ЄС «Хелброк»
11:27 12.07.2019
Начальник штабу армії США розповів про кроки для посилення обороноздатності України
11:01 12.07.2019
В окупованому Криму вбили кримського татарина
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд