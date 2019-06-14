В окупованому Криму вбили кримського татарина
|11:01 12.07.2019
|Крым
Знайдено вбитим зниклого в окупованому Криму Фахрі Мустафаєва.
Про це повідомляє журналіст Шевкет Наматуллаєв, передає Укрінформ.
"Зниклого вчора (10 липня) Фахрі Мустафаєва знайшли мертвим. Вбили і закопали в Бахчисарайському районі в селі Ароматноє", - розповідає він.
З розповідей рідних Наматуллаєва журналіст дізнався, що в середу вранці, приблизно о 9:00, після розмови телефоном Фахрі зібрався і поїхав. Сказав, що у справах до Сімферополя. Однак через півгодини з ним уже не було зв'язку.
За словами журналіста, Фахрі Мустафаєву було 38 років. Без батька лишилися троє малолітніх дітей.
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