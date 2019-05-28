Президент РФ Володимир Путін прийняв відставку так званого губернатора окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кремля.

Тимчасово виконуючим обов'язки глави окупаційної адміністрації міста призначений Михайло Развожаєв. Йому 38 років. До цього був тимчасово виконуючим обов'язки глави Хакасії.

Овсянніков став так званим губернатором Севастополя в 2016 році. До цього він був заступником міністра промисловості і торгівлі Росії.

У 2017 році в ході незаконних виборів Овсянніков нібито заручився підтримкою 71% виборців міста.

Нагадаємо, Україна та ЄС засуджують анексію і мілітаризацію Криму з боку РФ.