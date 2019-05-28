Путін змінив главу окупаційної адміністрації Севастополя
|10:04 12.07.2019
|Крым
Президент РФ Володимир Путін прийняв відставку так званого губернатора окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
Тимчасово виконуючим обов'язки глави окупаційної адміністрації міста призначений Михайло Развожаєв. Йому 38 років. До цього був тимчасово виконуючим обов'язки глави Хакасії.
Овсянніков став так званим губернатором Севастополя в 2016 році. До цього він був заступником міністра промисловості і торгівлі Росії.
У 2017 році в ході незаконних виборів Овсянніков нібито заручився підтримкою 71% виборців міста.
Нагадаємо, Україна та ЄС засуджують анексію і мілітаризацію Криму з боку РФ.
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