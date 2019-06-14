Палата представників Конгресу США схвалила нові санкції проти Росії

09:43 12.07.2019   Россия

 Палата представників Конгресу США проголосувала за поправку до проекту оборонного бюджету на 2020 фінансовий рік, яка передбачає додаткові санкції проти Росії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію телеканалу C-Span.

Йдеться про введення обмежувальних заходів по російському суверенному боргу. Причиною нових санкцій стало російське втручання в американські вибори президента.

"Ця поправка має на увазі справжні, серйозні санкції проти російської держави і передбачає, що жоден громадянин США не зможе здійснювати нові угоди з російським суверенним боргом", - заявив демократ від штату Каліфорнія Бред Шерман, один з ініціаторів поправки.

Він додав, що поправка також передбачає механізм для зняття цих санкцій. Це відбудеться в тому випадку, якщо адміністрація США дійде висновку, що РФ може не втручатися в американські вибори - принаймні в ході одного виборчого циклу.

Фінальним етапом для зняття санкцій буде рішення Конгресу, якщо він погодиться з висновком адміністрації.

Сам проект оборонного бюджету, в який була включена ця поправка, Палаті представників ще належить схвалити. За умови затвердження законопроекту нижньою палатою Конгресу, поправці належить пройти узгодження законодавцями обох палат, перш ніж весь проект оборонного бюджету подадуть на підпис президентові США Дональду Трампу.

Американські ЗМІ повідомляли, посилаючись на адміністрацію Білого дому, що Трамп може накласти вето на законопроект. Причиною вето може стати недофінансування Пентагону - замість замовлених раніше 750 млрд доларів йому виділяють 733 млрд доларів.

Нагадаємо, у Конгресі США представили резолюцію, що засуджує рішення ПАРЄ про делегацію РФ.



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