Затриманих у Москві кримських татар звільнили

09:22 12.07.2019   Крым

 У четвер пізно ввечері із московських органів внутрішніх справ «Міщанське» та «Таганське» звільнили кримських татар, які були затримані біля верховного суду Росії. 

Про це повідомляє УНН з посиланням на «Кримську Солідарність».

За даними адвокатів, на кримськотатарських активістів склали протоколи про адміністративні порушення за ч. 5 ст. 20 Кодексу РФ (порушення встановленого порядку організації мітингу), за що передбачається штраф у розмірі від 10 до 20 тис. рублів.

Судовий розгляд протоколів має відбутися 29 липня.

Нагадаємо, у Москві, на Красній площі, 10 липня поліція затримала сімох кримськотатарських активістів, які проводили акцію проти переслідувань кримських татар під приводом боротьби російської влади з тероризмом.



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