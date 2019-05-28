Олег Торубаров звільнений з посади так званого "міністра внутрішніх справ" окупованого Криму. Цю інформацію підтвердила керівник прес-служби так званого "МВС по РК" Ольга Кондрашова.

Про це повідомляє УНН з посиланням на "Кримінфо".

"Генерал-лейтенант поліції Олег Іванович Торубаров звільнений від раніше займаної посади міністра внутрішніх справ по РК, - сказала вона. - Він зараз знаходиться в Криму, є пенсіонером органів внутрішніх справ РФ".

Раніше в соціальних мережах поширювалася інформація про звільнення Торубарова і нібито порушення проти нього кримінальної справи і взяття під домашній арешт на Алтаї.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення Олега Торубарова начальником "МВС" в окупованому Криму 28 серпня минулого року. На цій посаді він змінив Сергія Абісова, який був звільнений указом президента 4 червня 2018 року.

Торубаров служив в органах внутрішніх справ з 1976 року. Раніше він очолював УВС Магаданської області, УВС по Калузької області. Протягом останніх п'яти років до призначення в окупований Крим Торубаров обіймав посаду начальника головного управління міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Алтайському краю.