Молдова прагне встановити повноцінний і постійний контроль над кордоном з Україною

08:42 12.07.2019   Молдова

 Новий уряд Молдови хоче зміцнити двосторонні відносини з Україною, тісніше співпрацювати з Україною в економічному та енергетичному секторі, встановити постійний спільний контроль над кордоном та досягти тісного партнерства для покращення екологічної ситуації на річці Дністер тощо.

Про це заявила прем’єр-міністр Молдови Майя Санду під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

“Молдова розглядає стратегічне партнерство з Україною як важливу засаду власної безпеки”, — сказала Санду.

Вона підкреслила, що європейська інтеграція та імплементація Угоди про асоціацію з ЄС — це спільні цілі Молдови з Україною.

“Ще декілька тижнів тому Молдова перебувала під владою олігарха, який захопив усі державні установи і використовував Молдову як свою вотчину. Він перетворив Молдову на сіру зону, в якій процвітає контрабанда і відмивання грошей, яка загрожувала економічній безпеці та безпеці кордонів двох сусідів і стратегічних партнерів Молдови — Румунії та України. Ми покладемо цьому край і Молдова стане надійним і передбачуваним партнером України”, — заявила вона.

“По-друге, мій уряд хоче зміцнити двосторонні відносини Молдови і України. Ми хочемо тісніше співпрацювати з Україною в економічному та енергетичному секторі. Ми прагнемо встановити повноцінний і постійний спільний контроль над кордоном для того, щоб дійсно захистити наші кордони від злочинності і контрабанди. Ми прагнемо тісного партнерства для покращення екологічної ситуації на річці Дністер та вирішення інших двосторонніх питань”, — додала прем’єр.

Вона висловила впевненість у тому, що Україна і Молдова зможуть знайти рішення для добробуту громадян обох країн.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить надавати всеохоплюючу підтримку територіальній цілісності Молдови і братиме активну участь у переговорному процесі з придністровського врегулювання. 



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