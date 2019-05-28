У найближчий перспективі Україна не планує прохід суден ВМС ЗСУ через Керченську протоку, однак в майбутньому такі спроби відбуватимуться.

Про це в інтерв'ю виданню "Новинарня" заявив начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, відповідаючи на питання чи плануються нові проходи суден ВМС ЗСУ через Керченську протоку, повідомляє Укрінформ.

"Конкретно в цю секунду − ні. А загалом − звичайно, плануємо. Бо Керченська протока − наша, як би росіяни не кричали, що вона їхня. У подальшому ми будемо планувати проходи через протоку. Але на цей момент ми такого не плануємо", - заявив Хомчак.

Він також розповів як командування Генштабу планує розвивати Військово-морські сили Україниу найближчій перспективі. Зокрема, Хомчак повідомив, що наразі триває навчання екіпажів для двох американських "Айлендів", які США передали Україні у вересні 2018 року. Крім того, тривають переговори щодо наступних трьох аналогічних суден.

За словами начальника Генштабу, процес будівництва кораблів та катерів для ВМС є довготривалим, а нинішня економічна ситуація не дозволяє в цьому питанні рухатись швидко. "В Україні будують малі артилерійські катери, аналоги яких брали участь у проході через Керченську протоку та які, на жаль, ми не можемо поки що повернути. Процес будівництва флоту − довгий. Навіть процес будівництва корабля − це роки та фінанси. Чи готова країна в такому економічному стані сказати, що вона готова побудувати десять кораблів, десять корветів? Бюджет держави цього не дозволить. Тому ми закінчуємо програму реформування озброєння військової техніки до 2020 року і працюємо над новою програмою розвитку та реформування після 2020 року", - зазначив він.

Хомчак нагадав, що флот − це не тільки кораблі, а й кадри, база і соціальні гарантії.

Зараз триває ремонт та будівництво будівлі штабу Військово-морських сил в Одесі, який планують завершити до кінця поточного року.