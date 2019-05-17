Зеленський вперше поговорив із Путіним
|19:56 11.07.2019
|Украина
В четвер, 11 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Про це повідомляє пресслужба глави Української держави, передає Укрінформ.
"Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ" - йдеться в повідомленні.
Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у Нормандському форматі.
Як повідомляв Укрінформ, 8 липня Президент України Володимир Зеленський через Facebook звернувся до президента Росії з пропозицією зустрітися в Мінську за посередництва США, Великої Британії, ФРН і Франції. Водночас Зеленський запропонував покликати в "компанію для розмови" президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера ФРН Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.
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