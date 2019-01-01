Німеччина додатково надала €760 тисяч для потерпілих на сході України
|20:45 11.07.2019
|Украина
Уряд Німеччини надав додатково 760 тисяч євро Мальтійській службі допомоги, яка з липня починає на лінії розмежування нову фазу проєкту психосоціальної підтримки жителів Донбасу.
Про це повідомляє Посольство Федеративної Республіки Німеччина, пишє Укринформ.
“Федеральний уряд Німеччини надає Мальтійській службі допомоги у світі додаткові 760 000 євро для продовження проєкту, який ця служба здійснює в Україні – “Внесок у психосоціальну стабілізацію потерпілих у конфлікті в Україні”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в минулому федеральний уряд уже надав Мальтійській службі 2 мільйони євро для гуманітарних заходів допомоги, спрямованої внутрішньо переміщеним особам і потерпілим від конфлікту в Україні.
З 2018 року в рамках проєкту, який здійснювався Мальтійською службою допомоги в Україні разом з ГО „Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій“ і Національним університетом „Києво-Могилянська Академія“, шляхом індивідуальної терапії та консультацій було надано допомогу понад 7000 потерпілих, а ще 14 000 людей брали участь у групових сеансах терапії.
“Відповідно до актуальних досліджень, близько 30 % внутрішньо переміщених осіб страждають на посттравматичний стресовий синдром, майже 20 % мають депресії. Ці цифри свідчать, наскільки важливою є психосоціальна допомога при продовженні конфлікту”, - підкреслено в повідомленні.
Мальтійська служба допомоги з липня 2019 року запроваджує нову фазу допоміжного проєкту в громадах Луганської та Донецької областей уздовж лінії розмежування, які перебувають на підконтрольній українському уряду території.
З цією метою відкриваються кілька центрів психосоціальної адаптації. Також у віддалених громадах людей, які потребують допомоги, відвідуватимуть мобільні команди підтримки.
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