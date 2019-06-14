Специалисты войск связи Южного военного округа (ЮВО) провели масштабную радиотренировку, отработав обеспечение устойчивой и непрерывной связи между пунктами управления округа, объединения ВВС и ПВО, общевойсковых объединений, а также военных баз, дислоцированных в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Военные связисты выполнили нормативы по развертыванию радиостанций средней мощности Р-166 «Артек», унифицированных командно-штабных машин Р-149МА1 на базе бронетранспортера БТР-80, аппаратных станций и комплексов связи «Редут» после совершения марша и прибытия в незнакомый район, а затем отработали способы обеспечения связи в различных режимах и провели сеансы видеоконференции, сообщает пресс-служба Минобороны России..

Также на учении были отработаны вопросы маскировки полевых пунктов управления и защиты их от атак ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Выполнение поставленных задач проводилось в условиях сложной радиопомеховой обстановки, которую обеспечило подразделение радиоэлектронной борьбы с помощью переносных генераторов шума.

Всего в мероприятии приняло участие более 1500 военнослужащих, было задействовано около 400 единиц специальной техники, в том числе современные комплексы П-260 «Редут», радиорелейные станции Р-419Л1, Р-419-МП «Андромеда», антенные модули Р-431АМ, радиостанции Р-149АКШ и портативные станции спутниковой связи «Белозер».