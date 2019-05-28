Впервые с начала российской агрессии крымский судья - предатель лишен свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ осуществлялось досудебное следствие и процессуальное руководство в уголовном производстве по обвинению судьи Апелляционного суда АР Крым в совершении государственной измены", - указали в ГПУ.

Как отметили в Генпрокуратуре, в ходе расследования и судебного рассмотрения установлено, что "гражданка Украины Г., будучи судьей указанного суда, умышленно с марта 2014-го по 2017 год обеспечила становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории Украины (АР Крым), а также выполнение функций представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым".

"Такими действиями РФ умышленно оказана помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины", - добавили в ГПУ.

"При принципиальной позиции прокуроров указанного управления при поддержке публичного обвинения в суде коллегией судей Святошинского районного суда города Киева в порядке специального судебного производства 11.07.2019 упомянутая судья признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего имущества", - подытожили в Генпрокуратуре.