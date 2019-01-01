Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что во время визита в Киев её будет сопровождать только министр иностранных дел Нику Попеску, её советник и посол Молдовы в Украине. Министр внутренних дел, вице-премьер Андрей Нэстасе не вошел в состав делегации.

Об этом Санду сообщила сегодня после заседания правительства, передаёт УНН со ссылкой на Deschide.md.

“Будет министр иностранных дел, мой советник и посол Молдовы в Киеве соответственно. Это состав делегации”, — сказала премьер.

Санду ранее заявляла, что первые официальные визиты премьер-министра будут в Бухарест, Брюссель и Киев. В начале июля Майя Санду отправилась в Румынию, где ее сопровождал заместитель министра внутренних дел Андрей Нэстасе, министр внутренних дел.

В Киев Нэстасе не поедет. Как пишет издание, на июльской сессии он проголосовал в ПАСЕ за возвращение России , что позже неоднократно пытался оправдать.