После голосования в ПАСЕ премьер Молдовы будет в Киеве
|18:33 11.07.2019
|Молдова
Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что во время визита в Киев её будет сопровождать только министр иностранных дел Нику Попеску, её советник и посол Молдовы в Украине. Министр внутренних дел, вице-премьер Андрей Нэстасе не вошел в состав делегации.
Об этом Санду сообщила сегодня после заседания правительства, передаёт УНН со ссылкой на Deschide.md.
“Будет министр иностранных дел, мой советник и посол Молдовы в Киеве соответственно. Это состав делегации”, — сказала премьер.
Санду ранее заявляла, что первые официальные визиты премьер-министра будут в Бухарест, Брюссель и Киев. В начале июля Майя Санду отправилась в Румынию, где ее сопровождал заместитель министра внутренних дел Андрей Нэстасе, министр внутренних дел.
В Киев Нэстасе не поедет. Как пишет издание, на июльской сессии он проголосовал в ПАСЕ за возвращение России , что позже неоднократно пытался оправдать.
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