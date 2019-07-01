Оккупанты разместят в Крыму зенитные комплексы «Тор-М2»
|20:25 11.07.2019
|Крым
В Севастополе оккупанты развернут зенитные комплексы «Тор-М2» для обороны военно-морской базы от ударов вероятного противника. Комплексы «Тор-М2» поступят на вооружение 1096-го зенитного полка ЧФ РФ.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ РФ, передает Флот 2017.
«Тор-М2» усилит 1096-й зенитный полк ЧФ РФ в оккупированном Севастополе, главная задача которого - оборона главной базы от ударов вероятного противника. Ранее полк планировалось перевооружить на «Бук-М2», но опыт использования средств ПВО в Сирии показал, что «Тор-М2» более эффективен в защите от ударов высокоточных боеприпасов: «торы» способны поражать беспилотники, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы.
По словам российского военного эксперта, «Тор-М2» - это прежде всего комплекс ближнего боя, позволяющий бороться с высокоточным оружием, причем боевые действия в Сирии показали, что «Торы» эффективно уничтожали крылатые ракеты и ракеты систем залпового огня, а также барражирующие боеприпасы и беспилотники. Эксперт подчеркивает, что «Тор-М2» может вступать в бой практически мгновенно.
Отметим, что расформированный 1096-й зенитный полк ЧВ РФ был восстановлен после оккупации Крыма Россией. На данный момент на вооружении 1096-го стоят принятые на вооружение в 70-х годах прошлого века зенитно-ракетные комплексы «Оса».
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