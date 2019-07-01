В оккупированный Севастополь прибыл корабль ЧФ РФ «Дмитрий Рогачёв»
|19:15 11.07.2019
|Крым
Принятый в июне в состав флота оккупантов новый патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачёв» прибыл в основной пункт базирования – оккупированный Севастополь.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот 2017.
По информации пресс-службы, экипаж «Дмитрия Рогачева» сдал первую курсовую задачу по организации повседневной корабельной службы и мероприятия по приготовлению корабля к бою и походу, в сейчас готовится к «проведению корабельных учений в море с выполнением стрельб из вооружения корабля по морским, береговым, воздушным целям и плавающей мине».
Затем экипаж проведет учения по борьбе за живучесть корабля и осуществит мероприятия по организации радиационной, химической и биологической защиты корабля на переходе морем, а также проведет тренировку по ведению радиоэлектронной борьбы.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.
Справка:
Патрульные корабли проекта 22160 - российские патрульные корабли модульного типа, дальней морской зоны, разработаны и строятся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького.
Предназначены для несения погранично-патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, охранения кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника - в военное время, а также операций в дальней морской и океанской зона
Для потребностей ЧФ РФ строится еще 4 корабля:
«Павел Державин», «Сергей Котов», «Виктор Великий», «Николай Сипягин»
Основные характеристики
Водоизмещение - 1300-1800 т (стандартное)
Длина - 94 м (наибольшая)
Ширина - 14 м
Осадка - 3,4 м
Двигатели ГЭУ типа CODAG:
2 маршевых дизеля, 2 форсажных ГТД
ЭЭУ: 4 ДГ, 1 аварийно-стояночный ДГ
Мощность - 34000 л.с. (25 МВт) (ГЭУ)
4 × 300 кВт
1 × 100 кВт
Движитель - 2 винта
Скорость хода - 30 узлов (полная), 16 узлов (патрульная)
Дальность плавания - 6000 миль (на 16 узлах)
Автономность плавания - 60 суток
Экипаж - до 80 человек
Вооружение
Радиолокационное вооружение - НРЛС «Пал-Н»
РЛСО «Позитив-МЭ1»
Радиоэлектронное вооружение - ГАК МГК-335ЭМ-03
ГАС «Виньетка-ЭМ»
ГАС «Паллада»
комплекс РЭП ТК-25
комплекс РЭП ПК-10
Тактическое ударное вооружение - УВП РК «Калибр-НК»
Артиллерия - 1×1-76 мм АУ АК-176МА
Ракетное вооружение - ПКР 3М54 и/или 3М55
1 × ПУ ЗРК 3М-47 «Гибка»
2 × ПУ ЗРК «Штиль-1» (опционально)
Противолодочное вооружение - 2 гранатомёта ДП-65
Ракето-торпеды 91Р1 и 91РТ2
Авиационная группа - вертолёт массой до 12 тонн (Ка-27, Ка-29, Ка-31)
или несколько БПЛА
Ще на цю тему:
Оккупанты разместят в Крыму зенитные комплексы «Тор-М2»
Расчёты БРК «Бал» и «Бастион» уничтожили корабли условного противника в акватории Черного моря на тренировке РОК
В РФ готовятся к наступлению «боевых дронов» на Крым
Спасательный буксир ЧФ впервые направляется в Персидский залив
Росіяни в окупованому Криму тренуються застосовувати протикорабельні комплекси «Бал» і «Бастіон» / Відео
ЮВО: В оккупированном Крыму началась проверка боеготовности
В Офісі президента назвали неприйнятною пропозицію РФ щодо моряків, але хочуть компромісу