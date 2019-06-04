Учения «Си Бриз - 2019»: активная морская фаза
|18:55 11.07.2019
|Украина
Международная корабельно-катерная группа в составе 8 боевых единиц в рамках двухдневной активной фазы учений выполнила ряд задач в море: отработали тактическое маневрирование, провели бой со скоростными малоразмерными целями, а также провели тренировку по стандартам НАТО.
Об этом сообщает АрмияInform, передает Флот 2017.
В состав корабельно-катерной группы вошли три катера Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины, два малых бронированных артиллерийских катера ВМС ВС Украины «Аккерман» и «Вышгород», румынский ракетный корвет Lastunul и катер береговой охраны Грузии «Очамчели. Возглавил группу ракетный катер «Прилуки» ВМС ВС Украины.
В море корабельно-катерная группа выполнила элементы тактического маневрирования, провела учения по плаванию в разных построениях и ордерах, а также учения по ведению боя со скоростными малоразмерными целями. Управление группой осуществлялось с ракетного катера «Прилуки» с использованием исключительно стандартизированных сигналов НАТО. Международная группа кораблей выполнила задачи по конвоированию группы кораблей на переходе морем: в определенной точке катера встретили средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» и морской сухогрузный транспорт «Горловка», взяли их под охрану и провели к указанному месту.
По мимо маневров, корабельно-катерная группа провели практические артиллерийские стрельбы.
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