Вперше від початку російської агресії кримського суддю - зрадника позбавленно волі з конфіскацією всього належного майна.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, ГПУ здійснювалося досудове слідство та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за обвинуваченням судді Апеляційного суду АР Крим у вчиненні державної зради", - вказали у ГПУ.

Як зазначили у Генпрокуратурі, під час розслідування та судового розгляду встановлено, що "громадянка України Р., будучи суддею зазначеного суду, умисно з березня 2014 року по 2017 рік забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території України (АР Крим), а також виконання функцій представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим". "Такими діями РФ умисно надано допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України", - додали у ГПУ.

"За принципової позиції прокурорів указаного управління при підтриманні публічного обвинувачення в суді колегією суддів Святошинського районного суду міста Києва в порядку спеціального судового провадження 11.07.2019 згадану суддю визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та їй призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного майна", - підсумували у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, суд звільнив з-під варти екс-голову Апеляційного суду Криму.