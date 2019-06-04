Українські морські піхотинці готуються заступити на чергування до бойової тактичної групи ЄС "Хелброк".

Про це повідомляє Міністерство оборони на своїй офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, на одному з полігонів на Одещині триває підготовка підрозділу морської піхоти ВМС ЗС України до наступного оперативного чергування у складі бойової тактичної групи Європейського Союзу "Хелброк".

Під час занять військовослужбовці відпрацьовують елементи стабілізаційних дій у кризовому регіоні.

Так, в один із днів морпіхи провели штурм командно-спостережного пункту противника із застосуванням повітряно-десантного способу доставки штурмової групи, відпрацювали дії на стаціонарному блокпості з відбиттям атаки на об’єкт та евакуацією пораненого, вдосконалили навики з вогневої підготовки.

За діями українських морських піхотинців спостерігав командувач бойової тактичної групи ЄС "Хелброк" бригадний генерал Георгіос Басмаліс. Він дав позитивні оцінки рівню підготовки військовослужбовців, навченості та вмотивованості особового складу.

Нагадаємо, під час міжнародних навчань Sea Breeze-2019 ("Сі Бриз-2019") морські піхотинці, висадившись на берег, відтренували захоплення плацдарму, а також проходили курс виживання.