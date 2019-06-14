У Москві Верховний суд РФ розглянув апеляційні скарги на вирок чотирьом кримським татарам, засудженим у "справі Хізб ут-Тахрір", і "пом'якшив" покарання - терміни скоротили на 3 місяці кожному.

Про це повідомив у Facebook адвокат Едем Семедляєв, передає Укрінформ.

"Верховний суд РФ щодо кримських татар мусульман Мамутова Енвера, Абсеітова Зеврі, Абільтарова Рустема і Меметова Ремзі ухвалив рішення змінити вирок і пом'якшити Мамутову до 16 років 9 місяців, іншим - до 8 років 9 місяців", - написав захисник.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Верховному суді РФ розглядали апеляційну скаргу на вирок чотирьом кримським татарам, засудженим у "справі Хізб ут-Тахрір". Енвер Мамутов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов були затримані в результаті масових обшуків у Бахчисараї 12 травня 2016 року. Окупанти висунули їм обвинувачення за ч.1 ( «Організація діяльності терористичної організації») і ч.2 ( "Участь в діяльності терористичної організації") ст. 205.5 КК РФ, а також ч.2 ст.35, ч.1 ст.30 і ст.278 КК РФ ("Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою").

24 грудня 2018 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону всі четверо кримських татар були визнані винними в скоєнні злочинів. Енвер Мамутов отримав 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням волі на термін 1 рік і 6 місяців. Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеітов - 9 років позбавлення волі з обмеженням волі строком на 1 рік.