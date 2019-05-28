В Госдуме России заявили, что «ущерб Крыму от Украины» составил 2 млрд долларов

15:59 11.07.2019   Крым

Рабочая группа Госдумы России «по оценке ущерба Крыму и Севастополю» заявила, что, по предварительным подсчетам, сумма «ущерба от Украины» составила 2 миллиарда долларов. Об этом заявил глава рабочей группы, первый вице-спикер Госдумы России Иван Мельников.

«Это примеры только по трем комитетам и только по некоторым позициям. Но мы видим, что лишь вырубка леса, система ЖКХ и состояние социальных учреждений выявляют ущерб на 2 миллиарда долларов», – цитирует Мельникова Интерфакс.

Он утверждает, что эти цифры получены в ходе взаимодействия комитетов Госдумы с российскими органами власти аннексированного Крыма.

Ранее в российском парламенте Крыма заявили, что сумма «ущерба от Украины» с 1991 по 2013 год составляет не менее 2,5 трлн рублей.

​15 марта на совместном заседании Совета Госдумы с российским парламентом Крыма и правительством Севастополя председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Россия должна потребовать от Украины компенсацию за 25 лет, в течение которых Крым находился в ее составе.

20 марта ​Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате российского парламента, которая оценит «ущерб от действий Украины экономике Крымского полуострова». В Госдуме России заявили, что «ущерб», понесенный Крымом с момента провозглашения независимости Украины и до аннексии полуострова Россией, «значительно превышает» сумму 1,5 трлн рублей.

В апреле этого года в подконтрольном Кремлю парламенте Крыма прошло первое заседание рабочей группы по анализу «ущерба от Украины».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «очередным кризисом жанра» решение Госдумы России о создании специальной рабочей группы, которая должна оценить «убытки» от действий Украины экономике Крыма, отметив, что в Киеве «почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины».



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