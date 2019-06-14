У Криму знову зник кримський татарин
|15:38 11.07.2019
|Крым
В окупованому Криму розшукують кримського татарина з Бахчисарая Фахрі Мустафаєва, з яким немає зв'язку відучора.
Про це повідомляє у Facebook мешканка Сімферополя Хатідже Мамут, передає Укрінформ.
"Зникла людина! Мустафаєв Фахрі Мустафаєвич, 38 років ... 10 липня 2019 року приблизно о 9.00 йому хтось подзвонив. Після цього Фахрі терміново зібрався і виїхав, повідомивши сім'ї, що їде до Сімферополя у справах. Після 9.30 на телефонні дзвінки не відповідає", - йдеться в повідомленні.
Також Мамут приводить прикмети зниклого, машини, на якій він поїхав, і номери телефонів, за якими просять повідомляти інформацію про його можливе перебування.
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