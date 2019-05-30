ЕС готовит санкции против Турции - СМИ
|16:18 11.07.2019
|Турция
Европейский Союз планирует ввести санкции против Турции в связи с незаконным бурением на газ и нефть у Кипра.
Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters, которое получило доступ к проекту заявления Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
В частности, Европейский Союз планирует остановить переговоры по соглашению о воздушном транспорте и отказаться от встреч на высоком уровне с Анкарой, а также заморозить финансирование для Турции в следующем году.
"На фоне продолжающихся незаконных геологоразведочных работ Турции ЕС решил приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению по воздушному транспорту, и принял решение отказаться от дальнейших встреч на высоком уровне на неопределенное время", - цитирует агентство выдержку из документа, который министры обсудят 15 июля в Брюсселе.
Также Совет ЕС предложит сократить финансовую поддержку Турции на 2020 год и призовет Европейский инвестиционный банк пересмотреть свою кредитную деятельность по Турции.
Евросоюз будет готов ввести и более жесткие санкции, если Турция не прекратит бурения.
Турция отвергла заявления ЕС и Греции о нелегальном бурении у Кипра
Турция в среду отвергла заявления ЕС и Греции о нелегальном бурении у Кипра. На разделенном острове международно признанное правительство является частью ЕС, тогда как Турция поддерживает самопровозглашенный Северный Кипр.
Кипр заявляет, что Турция вторгается в воды, где островное государство обладает исключительными экономическими правами. В прошлом месяце турецкий корабль Fatih начал бурение в 67 километрах от западного побережья Кипра. Другое судно Yavuz в это время отправились в район вблизи полуострова Карпас на восточном побережье Кипра.
По словам дипломатов, в то время как Никосия настаивала на усилении формулировок санкций, некоторые другие страны ЕС опасались закрыть все каналы связи высокого уровня с Анкарой.
ЕС зависим от Турции, которая сдерживает миграцию с Ближнего Востока в Европу, а также в вопросах безопасности. Но отношения между ними испортились после попытки военного переворота в 2016 году.
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