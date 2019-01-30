В России в Мытищах (Подмосковье) 11 июля вспыхнула Северная ТЭЦ. По предварительным данным, загорелись емкости с газом.



По словам очевидцев, столб огня составил примерно 50 метров, его видно даже из некоторых районах российской столицы, пишет u-news.com.ua.



На место происшествия отправили спасателей, официальной информации о причинах возгорания нет.