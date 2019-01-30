В Подмосковье вспыхнула ТЭЦ: огонь бьет столбом в 50 метров (видео)

13:49 11.07.2019   Россия

В России в Мытищах (Подмосковье) 11 июля вспыхнула Северная ТЭЦ. По предварительным данным, загорелись емкости с газом. 

По словам очевидцев, столб огня составил примерно 50 метров, его видно даже из некоторых районах российской столицы, пишет u-news.com.ua.

На место происшествия отправили спасателей, официальной информации о причинах возгорания нет. 

 



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