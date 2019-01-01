Народні депутати України сьогодні розглянули всі правки та ухвалили Виборчий кодекс у другому читанні, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення підтримали 230 народних депутатів.

"Виборчий кодекс за відкритими списками прийнято", - сказав спікер парламенту Андрій Парубій.

Голосування тривала майже годину.

Основним завданням законопроекту є створення єдиної уніфікованої правової основи для підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції та рекомендацій міжнародних організацій.

Нагадаємо, напередодні нардепи дійшли до 4530-ї правкидо проекту Виборчого кодексу і завершили засідання.