Рада ухвалила проект Виборчого кодексу
|12:49 11.07.2019
|Украина
Народні депутати України сьогодні розглянули всі правки та ухвалили Виборчий кодекс у другому читанні, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримали 230 народних депутатів.
"Виборчий кодекс за відкритими списками прийнято", - сказав спікер парламенту Андрій Парубій.
Голосування тривала майже годину.
Основним завданням законопроекту є створення єдиної уніфікованої правової основи для підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції та рекомендацій міжнародних організацій.
Нагадаємо, напередодні нардепи дійшли до 4530-ї правкидо проекту Виборчого кодексу і завершили засідання.
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