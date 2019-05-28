Крупнейший авиаперевозчик Грузии Georgian Airways прокомментировал данные Минтранса России о долге грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал RNS.

"По просьбе грузинского правительства, авиакомпания Georgian Airways оплатила $2 млн вместо обанкротившихся грузинских авиакомпаний, государством Грузии был оплачен $1 млн., так как у российских авиакомпаний также была задолженность перед грузинской аэронавигацией, оставшиеся сумма в $750 тыс. должна была быть погашена в счет взаиморасчетов", - сказал генеральный директор Georgian Airways Роман Бокерия.

"Данная договоренность была подтверждена обменами нот между авиационными властями Российской Федерации и Грузии. После этой договоренности и исполнения своих обязательств каждой из сторон, полеты были восстановлены до августа 2008 года. Чартерные перевозки были восстановлены в 2010 году, а регулярные — с 2014 года", - добавил Бокерия.

О запрете полетов для грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля российские власти сообщили в конце июня. Причинами запрета стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и задолженность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" за аэронавигацию.



Речь шла о сумме задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) в $792,5 тыс. и 592,2 тыс. руб.



В Минтрансе России заявляли, что с 1994 года по настоящее время в воздушном пространстве Российской Федерации осуществляли полеты 46 авиакомпаний Грузии, но 20 грузинских компаний, выполнявших полеты в воздушном пространстве России в период с января 1994 года по февраль 2007 года, прекратили полеты, не оплатив задолженности за аэронавигационное обслуживание.