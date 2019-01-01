Кабмин существенно расширил критерии оценки риска от хозяйственной деятельности в морских и речных портах.

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил новые критерии для оценки риска от хозяйственной деятельности в сфере безопасности на морском и речном транспорте, существенно расширив их перечень.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Утвержден перечень из 14 критериев.

Ранее список состоял из всего трех критериев: вид хоздеятельности; количество лиц, постоянно или временно находящихся на объекте морского/речного транспорта; наличие нарушений законодательства в сфере безопасности на морском и речном транспорте.

В новый список критериев вошли: пассажировместимость, объем перевозки опасных грузов, количество буксируемых судов, объемы грузоперевозки, количество лоцманских проводок, количество аварий с участием судов одного владельца и т.п.

Новые критерии оценки риска от хоздеятельности в сфере морского и речного транспорта также устанавливают в качестве одного из критериев количество задержек судов инспекторами страны порта и/или страны флага, а также запреты или ограничения эксплуатации судов на внутренних водных путях. Такой критерий, по мнению правительства, обеспечит выполнение судовладельцами конвенционных требований относительно обязательств государства флага и будет способствовать выполнению Украиной обязательств по ассоциации с ЕС.

Кроме того, согласно новым критериям оценки риска на морском и речном транспорте, отнесение субъекта хоздеятельности к высокой, средней или незначительной степени риска осуществляется с учетом суммы балов, начисленных по всем критериям по следующей шкале: от 41 до 100 баллов - высокая степень риска, от 21 до 40 - средняя и от 0 до 20 баллов - незначительная.

Как и ранее, плановые проверки деятельности субъектов хозяйствования планируется осуществлять со следующей периодичностью: для субъектов с высокой степенью риска - не чаще одного раза в два года; со средней степенью риска - не чаще одного раза в три года; с незначительной степенью риска - не чаще, чем раз в пять лет.

Соответствующие плановые проверки будет проводить Госслужба морского и речного транспорта.

Ранее ЦТС писал о том, что бизнес в украинских портах сгенерировал 1,7 млрд долларов дохода в 2018 году. Госстат опубликовал данные о работе предприятий в морских портах Украины.