Правительство утвердило 14 новых критериев оценки риска от хоздеятельности на речном и морском транспорте

10:48 11.07.2019   Украина

Кабмин существенно расширил критерии оценки риска от хозяйственной деятельности в морских и речных портах.

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил новые критерии для оценки риска от хозяйственной деятельности в сфере безопасности на морском и речном транспорте, существенно расширив их перечень.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Утвержден перечень из 14 критериев.

Ранее список состоял из всего трех критериев: вид хоздеятельности; количество лиц, постоянно или временно находящихся на объекте морского/речного транспорта; наличие нарушений законодательства в сфере безопасности на морском и речном транспорте.

В новый список критериев вошли: пассажировместимость, объем перевозки опасных грузов, количество буксируемых судов, объемы грузоперевозки, количество лоцманских проводок, количество аварий с участием судов одного владельца и т.п.

Новые критерии оценки риска от хоздеятельности в сфере морского и речного транспорта также устанавливают в качестве одного из критериев количество задержек судов инспекторами страны порта и/или страны флага, а также запреты или ограничения эксплуатации судов на внутренних водных путях. Такой критерий, по мнению правительства, обеспечит выполнение судовладельцами конвенционных требований относительно обязательств государства флага и будет способствовать выполнению Украиной обязательств по ассоциации с ЕС.

Кроме того, согласно новым критериям оценки риска на морском и речном транспорте, отнесение субъекта хоздеятельности к высокой, средней или незначительной степени риска осуществляется с учетом суммы балов, начисленных по всем критериям по следующей шкале: от 41 до 100 баллов - высокая степень риска, от 21 до 40 - средняя и от 0 до 20 баллов - незначительная.

Как и ранее, плановые проверки деятельности субъектов хозяйствования планируется осуществлять со следующей периодичностью: для субъектов с высокой степенью риска - не чаще одного раза в два года; со средней степенью риска - не чаще одного раза в три года; с незначительной степенью риска - не чаще, чем раз в пять лет.

Соответствующие плановые проверки будет проводить Госслужба морского и речного транспорта.

Ранее ЦТС писал о том, что бизнес в украинских портах сгенерировал 1,7 млрд долларов дохода в 2018 году. Госстат опубликовал данные о работе предприятий в морских портах Украины.



Ще на цю тему:

20:21 26.02.2019
Служба капитанов АМПУ утратила полномочия — Морская администрация
17:21 22.01.2019
Морська палата України оскаржила в суді призначення капітанів морпортів Морською адміністрацією
13:21 17.01.2019
Морская администрация назначила капитанов шести морпортов
20:03 26.02.2018
Капитаны морпортов обсудили создание Службы капитана порта АМПУ
17:20 24.01.2018
Херсонский МТП получил нового руководителя
17:20 16.11.2017
ГП МТП Южный выявило бухгалтера-махинатора, нанесшую предприятию ущерб на 2,5 млн грн
20:44 07.11.2017
Дело руководителя порта в Николаеве ушло в суд: ущерб на 4 млн
18:57 16.08.2017
Первое слушание по делу об увольнении директора Черноморского порта перенесли
23:26 28.07.2017
За взятку задержан инспектор, кошмаривший морских агентов в Черноморске
20:15 27.06.2017
Глава АМПУ запретил работникам пользоваться мессенджерами и «сливать» информацию о деятельности предприятия
11:38 11.05.2017
Новым руководителем Херсонского морского порта стал Анатолий Яблуновский
15:08 21.04.2017
Кабмин утвердил главой Мариупольского МТП его действующего руководителя
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
Всі новини країни
Греция Греция
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
13:58 08.07.2019
Выборы в Греции выиграла оппозиция
14:26 05.07.2019
Из-за лесных пожаров на греческом острове провели эвакуацию
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:34 10.07.2019
МЗС Грузії - Путіну: грузинська історія починається не з 18-19 століття
14:25 10.07.2019
Грузия вошла в десятку лидеров по количеству соискателей убежища в странах ЕС
08:51 10.07.2019
Президент Грузии призвала Россию не идти на эскалацию конфликта
18:56 09.07.2019
Путин отказался вводить санкции против Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:25 09.07.2019
Парламент Молдови сьогодні почне процедуру відсторонення генпрокурора
19:48 08.07.2019
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
12:26 08.07.2019
Премьер Молдовы встретится с Зеленским и Гройсманом
09:59 05.07.2019
В Молдове частично опубликовали отчет о краже миллиарда
Всі новини країни
Россия Россия
08:49 11.07.2019
Участники «Эльбрусского кольца-2019» совершат шестидневный 100-километровый марш вокруг самой высокой вершины Европы
20:49 10.07.2019
Спасательный буксир Черноморского флота «Профессор Николай Муру» прошёл Суэцкий канал
16:28 10.07.2019
СП Siemens и "Силовых машин" подало заявление о СПИК на локализацию в РФ большой газовой турбины
14:50 10.07.2019
Спецназ ЮВО на Кубани отработал беспарашютное десантирование с вертолета Ми-35М
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
21:19 08.07.2019
В Румынии в 2020 году могут появиться поезда на водородном топливе
16:45 08.07.2019
У Румунії вилучають з продажу воду, яка зберігалася при високих температурах
09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
Всі новини країни
Турция Турция
18:44 10.07.2019
Туреччина відкинула заяви ЄС і Греції про нелегальне буріння біля Кіпру
15:28 10.07.2019
Ердоган розповів про умови, за яких Туреччина застосує російські С-400
11:17 10.07.2019
Держдеп натякнув на санкції проти Туреччини через російські С-400
17:51 09.07.2019
Туреччина може сьогодні отримати російські С-400
Всі новини країни
Украина Украина
11:27 11.07.2019
Турция заблокировала участие Крыма в российско-турецком форуме общественности – СМИ
10:48 11.07.2019
Правительство утвердило 14 новых критериев оценки риска от хоздеятельности на речном и морском транспорте
10:20 11.07.2019
80 літаків із 17 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 10 липня
09:38 11.07.2019
Украина покинула ТОП-20 стран с самой высокой инфляцией
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд