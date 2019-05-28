Турция заблокировала участие Крыма в российско-турецком форуме общественности – СМИ

11:27 11.07.2019   Крым

Представителям аннексированного Россией Крыма отказали в участии в российско-турецком форуме общественности в Санкт-Петербурге, который стартовал 10 июля. Об этом сообщает российское агентство «РИА Новости».

Как сообщил агентству руководитель подконтрольной России «рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма» Александр Молохов, он должен был вылететь в Санкт-Петербург, где «по приглашению организаторов мероприятия собирался озвучить точку зрения крымской общественности на проблемы развития Причерноморья», сообщает Крым.Реалии.

«Однако полноценной дискуссии по этому и другим поводам, видимо, не состоится – в последний момент турецкая сторона посчитала невозможным участие в форуме любых делегатов от (аннексированного Россией – КР) Крыма, что не может не вызвать недоумения и сожаления», – цитирует Молохова «РИА Новости».

Член Совета Федерации России из аннексированного Крыма Ольга Ковитиди«осудила турецкую делегацию», которая, по ее информации, воспротивилась участию представителей Крыма в пятом российско-турецком форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба сенатора.

«Учитывая тот факт, что Турция является важнейшим внешнеторговым партнером России, активно развивающим отношения с нашей страной в инвестиционной, оборонной, газовой, туристической сферах, вызывает удивление позиция Турции по Крыму, – заявила Ковитиди. – Позиция турецкой стороны, посчитавшей невозможным участие членов крымской делегации в пятом российско-турецком форуме, недопустима в цивилизованном мире и требует осуждения».

По мнению сенатора, такое поведение турецкой стороны оказывает негативное влияние на российско-турецкие отношения.

Пятый российско-турецкий форум начался сегодня в Санкт-Петербурге. Публичных комментариев турецкой делегации по поводу участия представителей Крыма в этом мероприятии нет.

В феврале министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Одессе с главой МИД Украины Павлом Климкинымзаявил, что Турция поддерживает территориальную целостность и нерушимость границ Украины, а также будет защищать крымских татар. Он отметил, что Анкара «осуждает аннексию Крыма и никогда не признает ее».



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