Щонайменше шестеро людей загинули й десятки отримали поранення унаслідок потужних вітрів, що вирують на півночі Греції.

Про це повідомляє Сіньхуа із посиланням на дані поліції, передає Укрінформ.

“Двоє чехів загинули, коли сильні вітри здули їх транспорт на Халкідікі. У іншому регіоні чоловік та дитина із Росії загинули під час падіння дерева поблизу готеля у Потідеї, і ще два румуни були вбиті унаслідо падіння даху у Неа Плагії”, - пише Сіньхуа.

У пожежній службі додали, що ще десятки осіб отримали різноманітні травми та потрапили до лікарень унаслідок ураганних вітрів.