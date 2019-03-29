До Туреччини прибув новий посол США

13:13 11.07.2019   Турция

Новий посол США в Туреччині Девід Саттерфілд прибув в Анкару.

Про це повідомили в американському диппредставництві, передає Главком.

«Ласкаво просимо до Туреччини!» - йдеться в Twitter посольства.

Зазначається, що в аеропорту Есенбога в Анкарі дипломата зустрів тимчасовий повірений у справах США в Туреччині.

Нагадаємо, Саттерфілд був затверджений на посаді 27 червня. На дипломатичну службу він став у 1980 році. Девід Саттерфілд володіє арабською та французькою мовами.

До слова, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав «дурним хлопцем» посла Великої Британії в США Кіма Даррока.



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