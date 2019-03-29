Новий посол США в Туреччині Девід Саттерфілд прибув в Анкару.

Про це повідомили в американському диппредставництві, передає Главком.



«Ласкаво просимо до Туреччини!» - йдеться в Twitter посольства.



Зазначається, що в аеропорту Есенбога в Анкарі дипломата зустрів тимчасовий повірений у справах США в Туреччині.



Нагадаємо, Саттерфілд був затверджений на посаді 27 червня. На дипломатичну службу він став у 1980 році. Девід Саттерфілд володіє арабською та французькою мовами.



До слова, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав «дурним хлопцем» посла Великої Британії в США Кіма Даррока.