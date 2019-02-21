"Буду оперуватися вже в Україні": батько моряка Сороки розповів про стан та настрій полонених

12:29 11.07.2019   Крым

Одному з українських моряків-військовополонених, захоплених Росією в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, потрібна операція.

Останні новини про стан моряків повідомив Віктор Сорока, батько військовополоненого Василя Сороки, передає  УНІАН.

 "Василеві потрібна ще одна операція. Він зараз відмовився від ще однієї операції. Сказав: "Я не хочу тут оперуватися, буду вже оперуватися в Україні". Іншим двом (пораненим. – Ред.) – Артеменку і Ейдеру – жодної допомоги не надавали", – сказав батько моряка.

За його словами, за майже вісім місяців полону хлопці емоційно втомилися. "Але наші сім'ї їдуть на суд, це підтримає їх і дасть їм змогу витримати цей останній етап до їхнього звільнення", – сподівається він. "Тиск залишається, але хлопці тримаються мужньо, на гордість батькам, на гордість всій Україні. Вони вірні присязі, вірні своєму військовому обов'язку і офіцерській честі", – наголосив Сорока.

Раніше адвокат українських моряків-військовополонених Микола Полозов сказав, що якщо Росія не звільнить українських моряків за 1-1,5 місяці, то справа може дійти до Генеральної асамблеї ООН. Полозов не виключив, що західні країни можуть ухвалити проти РФ новий, посилений пакет санкцій.

 



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