Верховный суд России рассмотрит апелляцию на приговор четырем крымчанам по «делу Хизб ут-Тахрир»
|07:58 11.07.2019
|Крым
В четверг, 11 июля, в Верховном суде России состоится заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Северо-Кавказского окружного военного суда, согласно которому четверо крымских татар, граждан Украины – Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов – признаны виновными в «осуществлении террористической деятельности».
Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Эдем Семедляев.
Судебное заседание планируют начать в 09:30 утра по адресу: Москва, переулок Малый Харитоньевский, д. 12.
Адвокат рассказал, что защита будет добиваться, чтобы осужденные отбывали наказание в колониях, расположенных максимально близко к Крыму.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывал российских правозащитников, активистов и дипломатов 11 июля продемонстрировать солидарность с крымскотатарским народом и прийти к Верховному суду России, чтобы поддержать осужденных к длительным срокам крымских татар.
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