В четверг, 11 июля, в Верховном суде России состоится заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Северо-Кавказского окружного военного суда, согласно которому четверо крымских татар, граждан Украины – Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов – признаны виновными в «осуществлении террористической деятельности».

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Эдем Семедляев.

Судебное заседание планируют начать в 09:30 утра по адресу: Москва, переулок Малый Харитоньевский, д. 12.

Адвокат рассказал, что защита будет добиваться, чтобы осужденные отбывали наказание в колониях, расположенных максимально близко к Крыму.​

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывал российских правозащитников, активистов и дипломатов 11 июля продемонстрировать солидарность с крымскотатарским народом и прийти к Верховному суду России, чтобы поддержать осужденных к длительным срокам крымских татар.