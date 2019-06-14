Росія буде змушена звільнити полонених українських моряків через низку об'єктивних причин.

"Але розраховувати на те, що це трапиться найближчим часом, не слід", – сказав ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан, передає УНІАН.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, що президент Росії Путін звільнить 24 полонених українців найближчим часом, генерал зауважив: "У те, що наші моряки будуть звільнені, я вірю, але в те, що це трапиться найближчим часом, не дуже вірю".

За його словами, Путін зацікавлений у виконанні рішення міжнародного морського трибуналу, оскільки "нахабне невиконання його рішень не може залишитися поза увагою західного світу, яким би ліберальним він не був".

"Додаткові санкції за невиконання будуть дуже жорсткими", – переконаний Богдан. "Путін хоче домогтися скасування санкцій, відновити статус-кво Росії як повноцінного і невинного світового лідера тощо", і один зі шляхів досягнення цієї мети – звільнення українських моряків, – переконаний генерал.

"Додатковий аргумент на користь виконання рішення трибуналу – "несприятлива ситуація в Росії", – додав він.

Водночас генерал переконаний: "Путін намагатиметься схилити Україну до невигідних умов звільнення моряків. Така спроба вже була – фактично за російським законодавством Україна мала притягнути до кримінальної відповідальності своїх воїнів-героїв. А це, звісно ж, неприпустимо".



