"Нові санкції будуть дуже жорсткими": генерал пояснив, чому Путін зацікавлений у звільненні моряків
|09:13 11.07.2019
|Крым
Росія буде змушена звільнити полонених українських моряків через низку об'єктивних причин.
"Але розраховувати на те, що це трапиться найближчим часом, не слід", – сказав ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан, передає УНІАН.
Коментуючи заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, що президент Росії Путін звільнить 24 полонених українців найближчим часом, генерал зауважив: "У те, що наші моряки будуть звільнені, я вірю, але в те, що це трапиться найближчим часом, не дуже вірю".
За його словами, Путін зацікавлений у виконанні рішення міжнародного морського трибуналу, оскільки "нахабне невиконання його рішень не може залишитися поза увагою західного світу, яким би ліберальним він не був".
"Додаткові санкції за невиконання будуть дуже жорсткими", – переконаний Богдан. "Путін хоче домогтися скасування санкцій, відновити статус-кво Росії як повноцінного і невинного світового лідера тощо", і один зі шляхів досягнення цієї мети – звільнення українських моряків, – переконаний генерал.
"Додатковий аргумент на користь виконання рішення трибуналу – "несприятлива ситуація в Росії", – додав він.
Водночас генерал переконаний: "Путін намагатиметься схилити Україну до невигідних умов звільнення моряків. Така спроба вже була – фактично за російським законодавством Україна мала притягнути до кримінальної відповідальності своїх воїнів-героїв. А це, звісно ж, неприпустимо".
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