Украина выпала из ТОП-20 стран с самой высокой инфляцией после опубликования Госстатом индекса потребительских цен за июнь 2019 года.

Об этом сообщает Экспертная платформа НБУ в Facebook, передает Укринформ.

"С показателем 9% из года в год наша страна делит 22-24 ступени по этому показателю с Эритреей и государством Сан-Томе и Принсипи", - говорится в сообщении.

При этом, подчеркивает регулятор, Украина остается государством с наибольшей инфляцией среди европейских стран.

Шестью ценовыми компонентами, которые больше всего выросли за последние 12 месяцев, стали: овощи (+ 32,5%), хлеб (+ 21%), а также услуги железнодорожного (+ 24,9%) и автодорожного (+ 24,4%) пассажирского транспорта, канализации (+ 23,9%), водоснабжения (+ 21,1%). В то же время снижение цен за период июль 2018 - июнь 2019 гг. наблюдалось в товарных группах: яйца (-43,2%), фрукты (-2,1%), одежда (-0,4%), обувь (-0, 2%).

Как сообщал НБУ, в июне 2019 г. потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,0% (9,6% - в мае). В месячном измерении цены снизились на 0,5%.

Фактический показатель инфляции остался выше прогноза, который был опубликован в "инфляционном отчете" (апрель 2019 г.). В то же время отклонения от прогноза существенно сократились, если сравнить с маем, благодаря ожидаемому прекращению влияния неблагоприятных факторов предложения. Базовая инфляция снижалась даже несколько быстрее, чем прогнозировалось.