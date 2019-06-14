В Конгрессе США инициируют выступление Зеленского в Капитолии
|08:23 11.07.2019
|Украина
Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского Конгресса.
Об этом говорится в официальном письме законодателей, которое Укринформ получил в свое распоряжение.
"Как сопредседатели двухпартийного Украинского конгрессового кокуса, мы с уважением призываем вас пригласить Президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в письме.
При этом напоминается, что Зеленский должен посетить США по приглашению Белого дома. "Мы приветствуем это взаимодействие на высоком уровне и просим Конгресс подать руку дружбы новоизбранному президенту путем такого приглашения", - отмечается в документе.
Члены Конгресса США отметили, что перед Украиной продолжают стоять серьезные вызовы. В этой связи вспоминается борьба с российской агрессией, противодействие унаследованной коррупции, обеспечение экономического роста и процветание украинского народа.
"Россия действительно намерена усилить свою агрессию, о чем свидетельствует незаконный арест 24 украинских воинов и трех военно-морских судов в водах Керченского пролива. В это опасное для Украины и мира время Конгресс должен усилить взаимодействие с нашим близким союзником, когда ему угрожают такие вызовы", - отмечается в письме американских законодателей.
Ще на цю тему:
Секретар РНБО обговорив із делегацією Міноборони США співпрацю в сфері безпеки та ситуацію в Чорноморському регіоні
Польша и США согласовали совместную поддержку реформ в Украине
«Си Бриз»: Новейший транспортно-десантный катамаран ВМС США зашел в одесский порт / Фото
США выделят Украине $4 млн для улучшения защиты военных складов
Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на $250 миллионов
США настаивают на освобождении украинских моряков
Украина присоединится к ОАГ как постоянный наблюдатель
KyivNotKiev: в США «украинизировали» Киев в международной базе