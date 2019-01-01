В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки

14:28 11.07.2019   Греция

На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, осколок черепа был найден в пещере Апидима на полуострове Мани в южной части Пелопоннеса. Если возраст останков будет подтвержден, то окажется, что Homo Sapiens пришли из Африки в Европу более чем на 160 тысяч лет раньше, чем считалось до этого.

Осколок черепа был найден во время раскопок пещеры Апидима еще в конце 1970-х годов, после чего был передан в музей в Афинах. Он не вызывал большого интереса, пока исследователи из Тюбингенского университета (Германия) не решили проверить его возраст. Они сделали компьютерную томографию осколка, на основании которой построили 3D-модель черепа. В итоге ученые пришли к выводу, что сохранившаяся задняя часть черепа характерна для Homo Sapiens, а не неандертальцев, как считалось ранее.

В настоящее время ученые полагают, что массовое расселение людей за пределами африканского континента началось около 70 тысяч лет назад. Правда, более древние человеческие останки находили вне Африки и раньше - например, в Израиле. Однако, как отмечает The Guardian, это были короткие и неудачные путешествия, поскольку первопроходцы в итоге вымерли.



Ще на цю тему:

20:41 27.06.2019
В Крыму обнаружили останки крупнейшей птицы Северного полушария
15:00 07.05.2019
На дне Керченского пролива нашли обломки военного катера
17:15 23.10.2018
В Черном море нашли обломки корабля, которому более 2400 лет / Видео
11:26 08.08.2018
В Румынии нашли крепость бронзового века втрое больше Трои
10:18 12.07.2018
Археологи нашли в Греции самую древнюю запись "Одиссеи" Гомера
17:54 25.01.2018
Археологи обнаружили в Греции древний завод, где плавили металл еще 4 тысячи лет назад / Фото
00:39 15.12.2017
Румынский селянин нашел в земле древний золотой браслет
18:16 14.12.2017
Уникальная историческая находка обнаружена в Одессе / Фото
14:15 11.12.2017
В Азербайджане ценный клад сдали на металлолом
21:23 08.11.2017
Камень из Пилоса раскрыл тайну создания "Илиады" Гомера / Фото
21:27 26.10.2017
При строительстве дороги в Одесской области обнаружили огромную кость, похожую на бивень мамонта / Фото
16:14 12.09.2017
На западе Армении раскопали средневековый замок
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
13:58 08.07.2019
Выборы в Греции выиграла оппозиция
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:09 11.07.2019
В Грузии прокомментировали данные российского Минтранса о долгах
07:34 11.07.2019
С начала года военнослужащие ЮВО в Абхазии увеличили время практического применения беспилотников
17:34 10.07.2019
МЗС Грузії - Путіну: грузинська історія починається не з 18-19 століття
14:25 10.07.2019
Грузия вошла в десятку лидеров по количеству соискателей убежища в странах ЕС
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:25 09.07.2019
Парламент Молдови сьогодні почне процедуру відсторонення генпрокурора
19:48 08.07.2019
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
12:26 08.07.2019
Премьер Молдовы встретится с Зеленским и Гройсманом
09:59 05.07.2019
В Молдове частично опубликовали отчет о краже миллиарда
Всі новини країни
Россия Россия
13:49 11.07.2019
В Подмосковье вспыхнула ТЭЦ: огонь бьет столбом в 50 метров (видео)
12:09 11.07.2019
Экспортные доходы «Газпрома» рухнули почти на 40%
08:49 11.07.2019
Участники «Эльбрусского кольца-2019» совершат шестидневный 100-километровый марш вокруг самой высокой вершины Европы
20:49 10.07.2019
Спасательный буксир Черноморского флота «Профессор Николай Муру» прошёл Суэцкий канал
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
21:19 08.07.2019
В Румынии в 2020 году могут появиться поезда на водородном топливе
16:45 08.07.2019
У Румунії вилучають з продажу воду, яка зберігалася при високих температурах
09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
Всі новини країни
Турция Турция
13:13 11.07.2019
До Туреччини прибув новий посол США
18:44 10.07.2019
Туреччина відкинула заяви ЄС і Греції про нелегальне буріння біля Кіпру
15:28 10.07.2019
Ердоган розповів про умови, за яких Туреччина застосує російські С-400
11:17 10.07.2019
Держдеп натякнув на санкції проти Туреччини через російські С-400
Всі новини країни
Украина Украина
15:38 11.07.2019
У Криму знову зник кримський татарин
14:49 11.07.2019
Могилев призвал привлечь гарантов Будапештского меморандума к переговорам о возвращении Крыма
14:09 11.07.2019
Росія проводить масштабні військові навчання в Криму
13:29 11.07.2019
Під час суду над кримськими татарами у Москві почалися арешти (ФОТО, ВІДЕО)
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд