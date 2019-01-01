У Вірменії споживачам відновили подачу електрики після збою на Єреванській та Разданській ТЕЦ.

Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Новини Вірменії" і Міністерство територіального управління та інфраструктур Вірменії.

"Єреванська ТЕЦ і 5-й енергоблок Разданської ТЕЦ підключені до мережі. Відновлено електропостачання всіх споживачів", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, в енергосистемі Вірменії сталася аварія, відключені Єреванська ТЕС і п’ятий енергоблок Разданської ТЕС.

Через “блекаут” не працювало метро в Єревані. У деяких округах столиці спостерігалися перебої з подачею води. Що послужило причиною аварії, поки не відомо. Відновити електропостачання планувалося о 19:00 за місцевим часом, повідомив віце-прем’єр Тигран Авінян.