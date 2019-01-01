Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
|15:19 11.07.2019
|Болгария
Уряд Болгарії вирішив купити вісім нових винищувачів F-16 в спробі замінити застарілі радянські літаки і привести свої ВПС у відповідність до стандартів НАТО.
Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Уряд дав доручення міністру оборони підписати контракт на закупівлю восьми багатофункціональних винищувачів F-16 Block 70.
Заступник міністра оборони Атанас Запрянов повідомив, що угода на 1,25 млрд доларів включає в себе літаки, боєприпаси, обладнання та підготовку пілотів. Він сказав, що шість одномісних і два двомісні F-16 будуть поставлені до 2023 року.
Рішення все ще потребує парламентському схвалення, але очікується, що воно буде легко отримано, враховуючи, що правляча коаліція має більшість.
Нагадаємо, США схвалили поставки F-16 в Болгарію.
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