Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США

15:19 11.07.2019   Болгария

 Уряд Болгарії вирішив купити вісім нових винищувачів F-16 в спробі замінити застарілі радянські літаки і привести свої ВПС у відповідність до стандартів НАТО.

Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

Уряд дав доручення міністру оборони підписати контракт на закупівлю восьми багатофункціональних винищувачів F-16 Block 70.

Заступник міністра оборони Атанас Запрянов повідомив, що угода на 1,25 млрд доларів включає в себе літаки, боєприпаси, обладнання та підготовку пілотів. Він сказав, що шість одномісних і два двомісні F-16 будуть поставлені до 2023 року.

Рішення все ще потребує парламентському схвалення, але очікується, що воно буде легко отримано, враховуючи, що правляча коаліція має більшість.

Нагадаємо, США схвалили поставки F-16 в Болгарію.

 



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