С начала года военнослужащие ЮВО в Абхазии увеличили время практического применения беспилотников
|07:34 11.07.2019
|Абхазия
С начала текущего года военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Абхазии увеличили время практического применения БЛА на 10 процентов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросший общий налет беспилотников составил свыше 400 ч., преодолев при этом общее расстояние около 25 тыс. км, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Около 10 современных комплексов беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Орлан», «Застава» и «Гранат», стоящие на вооружении соединения, применяются как днем, так и ночью в различных климатических условиях и горно-лесистой местности.
БЛА оснащены современными инфракрасными фото- и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированных целей.
Беспилотные аппараты активно используются на различных тактических и командно-штабных учениях для ведения разведки, корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, оценки эффективности поражения целей на полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии и Майкопский в Адыгее.
Расчеты БЛА базы также привлекаются для контроля состояния специальных объектов и сопровождения колонн автомобильной и бронетанковой военной техники.
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