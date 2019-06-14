С начала текущего года военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Абхазии увеличили время практического применения БЛА на 10 процентов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросший общий налет беспилотников составил свыше 400 ч., преодолев при этом общее расстояние около 25 тыс. км, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Около 10 современных комплексов беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Орлан», «Застава» и «Гранат», стоящие на вооружении соединения, применяются как днем, так и ночью в различных климатических условиях и горно-лесистой местности.

БЛА оснащены современными инфракрасными фото- и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированных целей.

Беспилотные аппараты активно используются на различных тактических и командно-штабных учениях для ведения разведки, корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, оценки эффективности поражения целей на полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии и Майкопский в Адыгее.

Расчеты БЛА базы также привлекаются для контроля состояния специальных объектов и сопровождения колонн автомобильной и бронетанковой военной техники.