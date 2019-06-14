Всеармейский этап конкурса «Эльбрусское кольцо-2019», который стартовал 2 июля в Кабардино-Балкарии, подходит к финалу. 11 июля девять горных подразделений (в каждом – 12 военнослужащих) завершат шестидневный 100-километровый марш вокруг Эльбруса.

Участники соревнований уже преодолели 7 перевалов и выполнили 6 спецзаданий конкурса из 14. Возвращение участников с маршрута «Эльбрусского кольца» на Поляну Азау (2300 м) завершит второй этап конкурса, сообщает пресс-служба Минобороны России.

О том, как пройдет третий, заключительный этап конкурса, рассказал заместитель главного судьи соревнований Всеармейского этапа конкурса, подполковник Сергей Сорока.

По его словам, после преодоления ледового участка длиной 100 м (спецзадание №11 и №12), команды спустятся с гор и замкнут «Эльбрусское кольцо», чтобы после дня отдыха осуществить восхождение на самую высокую вершину Европы – Эльбрус (5642 м). Это третий этап конкурса, включающий в себя два спецзадания – марш-бросок с поляны Азау к «Приюту 11» (4130 м), а уже оттуда – восхождение на Эльбрус.

«По прогнозам синоптиков, погода не должна помешать восхождению, – сообщил Сергей Сорока, – но мы в горах, где погода часто меняется, поэтому, если во время восхождения возникнет угроза безопасности жизни участников конкурса, – его регламент будет скоординирован».

«По условиям конкурса победителем становится горное подразделение, которое наберет большее количество баллов по итогам 14 спецзаданий, поэтому приоритет не в том, какая из команд первой доберется до вершины. Однако для каждого участника конкурса является важной целью покорение этой знаменитой вершины. Ведь неизвестно, когда еще участники «Эльбрусского кольца-2019» смогут взойти на Эльбрус», – отметил подполковник Сергей Сорока.