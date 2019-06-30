Арешт українських моряків: адвокат розповів подробиці майбутнього засідання суду
|21:07 10.07.2019
|Крым
Координатор команди адвокатів українських моряків Микола Полозов повідомив, що засідання про продовження арешту 24 військовополоненим відбудеться 17 липня в два заходи — вранці (дві групи військовополонених по 6 осіб) і ввечері (ще дві "шістки").
Про це адвокат повідомив в Facebook.
"Вдалося з'ясувати майбутній розподіл військовополонених на суді по продовженню строків тримання під вартою, який відбудеться в Лефортовському районному суді міста Москви 17 липня. Як і в попередніх випадках, розгляд клопотань слідства про продовження строків тримання під вартою відбуватиметься в «дві зміни» - ранкові засідання і вечірні", - пише Полозов.
Він також уточнив, що змінилася "розбивка військовополонених моряків за групами". Тепер розклад засідань повністю виглядає наступним чином.
Ранкові засідання (початок орієнтовно о 9:30)
Перша група:
Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Володимир Варімез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Василь Сорока, Сергій Чуліба.
Друга група: Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Сергій Попов.
Вечірні засідання (початок орієнтовно о 14:00)
Третя група: Роман Мокряк, Андрій Оприско, Володимир Терещенко, Сергій Цибізов, Андрій Шевченко.
Четверта група: Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семидоцький, Андрій Ейдер.
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