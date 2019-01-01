Спасательный буксир Черноморского флота «Профессор Николай Муру» прошёл Суэцкий канал
|20:49 10.07.2019
|Россия
Спасательное буксирное судно (сбс) «Профессор Николай Муру» из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошёл Суэцкий канал и вышел в Красное море.
«Профессор Николай Муру» впервые совершает морской переход из Новороссийска в Персидский залив, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В настоящее время буксиром уже пройдены два пролива и три моря, впереди прохождение Красного моря и выход в Аравийское.
Судно Черноморского флота направляется в Персидский залив для обеспечения сборной команды российского Военно-Морского Флота, принимающей участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019», который пройдёт в начале августа на территории Исламской Республики Иран.
В ходе морского перехода, который продлится более 20 суток, судну предстоит пройти Суэцкий канал, три пролива, четыре залива и шесть морей.
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