Спасательное буксирное судно (сбс) «Профессор Николай Муру» из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошёл Суэцкий канал и вышел в Красное море.

«Профессор Николай Муру» впервые совершает морской переход из Новороссийска в Персидский залив, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В настоящее время буксиром уже пройдены два пролива и три моря, впереди прохождение Красного моря и выход в Аравийское.

Судно Черноморского флота направляется в Персидский залив для обеспечения сборной команды российского Военно-Морского Флота, принимающей участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019», который пройдёт в начале августа на территории Исламской Республики Иран.

В ходе морского перехода, который продлится более 20 суток, судну предстоит пройти Суэцкий канал, три пролива, четыре залива и шесть морей.