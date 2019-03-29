Господарські питання на території АР Крим держава-окупант – Росія — має вирішувати сама. А "сезонні" питання, в тому числі й про воду для Криму, перестануть виникати, коли відповідні структури розроблять стратегію деокупації півострова.

Про це постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич заявив під час дискусії "Крим: бачення майбутнього", що відбулася у Херсоні у межах культурно-соціального проєкту "Кримський дім об’єднує серця", відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про скандальні заяви, що з’являються час від часу, щодо повернення дніпровської води для Криму.

"Держава-окупант повинна розв'язувати питання, що стосуються господарської діяльності на окупованій території, самотужки. Державу-окупанта ми в Крим не запрошували", - зазначив Кориневич, передає Укрінформ.

У свою чергу перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі підкреслив, що державним органом, який визначає державну політику відносно окупованих територій, є міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Тому питання "стосовно води – не води, електроенергії – не електроенергії і так далі" для Криму мають декларувати функціонери міністерства, яке відповідає за цей блок питань, а не люди, що жодного відношення не мають до цієї проблеми, зазначив Куркчі.