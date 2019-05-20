Експосол США в Москві Майкл Макфол, який зараз працює професором у Стенфордському університеті в Каліфорнії, назвав брехнею слова Путіна про нібито невиконання Вашингтоном домовленості щодо України, досягнутої за часів президента Барака Обами.

Про це Макфол заявив у середу на власній сторінці у Twitter, передає Укрінформ.

"Неправда", - підкреслив колишній високопоставлений дипломат, додавши хештег #FactsMatter (Факти мають значення – англ.).

Він наголосив, що "написав книгу на 500 сторінок на цю тему, з тисячами посилань", маючи на увазі недавно видану монографію "Від холодної війни до гарячого миру" щодо його роботи американським послом у путінській Росії.

Таким чином Макфол прокоментував публікацію російського видання The Moscow Times, у якому наводиться цитата з інтерв'ю Путіна режисеру Оліверу Стоуну в його новій стрічці "В боротьбі за Україну".

Російський президент, зокрема, сказав, що в 2014 році мав телефонну розмову з Бараком Обамою, коли відбувалися події, що призвели до анексії Криму і російської агресії на Донбасі. "Можу сказати, що наші домовленості, досягнуті в цій телефонній розмові, з американського боку не були виконані… Я би цим обмежився, не став би вдаватися в деталі", - заявив Путін в інтерв'ю американському режисеру.