Британія в ООН закликала відкрити доступ спостерігачам до незаконно анексованого Криму

16:49 10.07.2019   Крым

 Великобританія закликала Росію надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ до незаконно анексованого Криму і негайно звільнити всіх політичних в'язнів.

Відповідну заяву зробив Постійний представник Великої Британії при ООН і СОТ в Женеві Джуліан Брейтуейт під час 44-го засідання Ради ООН з прав людини, передає УНН.

"Сполучене Королівство дякує Верховному комісару за її оновлену інформацію і вітає 26-ту доповідь Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що базується на роботі Місії зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні", - сказав дипломат.

Він нагадав, що минуло вже шість років з початку збройного конфлікту на Сході України, а також заявив, що повідомлення про довільні арешти і тортури з боку російських збройних формувань на Донеччині викликають тривогу.

"Ми вражені повідомленнями про довільних затриманнях, несправедливі судові процеси і застосування тортур в незаконно анексованому Криму, і ми як і раніше глибоко стурбовані благополуччям більше 70 українських політичних в'язнів, які в даний час утримуються в Росії, зокрема Павла Гриба і Едема Бекірова, які потребують термінової медичної допомоги", - наголосив британський посол.

"Ми засуджуємо Росію за невиконання резолюції 73/263 Генеральної Асамблеї ООН і закликаємо Російську Федерацію надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ до незаконно анексованого Криму і негайно звільнити всіх політичних ув'язнених", - зазначив Брейтуейт.

Він також віддав належне Україні за проведення президентських виборів мирним і демократичним шляхом, одночасно зазнаючи постійну агресію Росії.



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