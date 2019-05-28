Корабли Черноморского флота провели учебный бой в Чёрном море
|19:29 10.07.2019
В ходе проведения плановых мероприятий боевой подготовки корабельные тактические группы Черноморского флота в составе малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево», «Мираж», ракетного катера «Ивановец», малого противолодочного корабля «Суздалец», больших десантных кораблей «Цезарь Куников» и «Азов» провели двустороннее учение в акватории Чёрного моря.
Экипажи кораблей отрабатывали алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводными кораблями условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В частности, малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж» в составе корабельной ударной группы условно атаковали отряд кораблей в составе ракетного катера, противолодочного корабля и больших десантных кораблей, которые, в свою очередь отработали действия по совместному отражению атаки условного противника.
Затем экипажи «Орехово-Зуево» и «Миража» выполнили выход в ракетную атаку и нанесение условных ракетных ударов высокоточным оружием по береговым целям.
Также экипажами кораблей были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть с оказанием помощи кораблю, получившему повреждения в ходе ведения боевых действий.
После завершения учения корабли Черноморского флота продолжат выполнение задач по плану командования флота в акватории Чёрного моря.
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