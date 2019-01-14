В енергосистемі Вірменії сталася аварія, відключені Єреванська ТЕС і п’ятий енергоблок Разданської ТЕС.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ряд видань, зокрема російський “Коммерсант” та Facebook-сторінку віце-прем’єра країни Тіграна Авіняна.

Через “блекаут” не працює метро в Єревані. У деяких округах столиці спостерігаються перебої з подачею води. Що послужило причиною аварії, поки не відомо. Відновити електропостачання планується о 19:00 за місцевим часом, повідомив віце-прем’єр Тигран Авінян.

По всій Вірменії фіксуються проблеми зі зв’язком, немає підключення до інтернету, пише газета “Еркір”. У багатьох адміністративних округах Єревана відбуваються перепади напруги, порушено водопостачання, не працюють платіжні термінали, передає агентство “Новини-Вірменія”.

Прес-секретар мерії Єревану Акоп Карапетян заявив, що була перервана подача електрики в метро, на деяких гілках поїзди вставали в тунелях. Всього було евакуйовано 12 тисяч людей, заявили в прес-службі метрополітену. “Поки проблеми, пов’язані з електрикою, не вирішать, роботу метрополітену призупинено”, — написав пан Карапетян в Facebook.