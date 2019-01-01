ЕС приветствует начало эксплуатации новой арки в Чернобыле

19:07 10.07.2019   Украина

ЕС приветствовал официальную передачу украинской власти огромного постоянного укрытия, которое улучшит безопасность эпицентра Чернобыльской ядерной катастрофы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Twitter сообщило представительство Европейского союза в Украине.

"Сегодняшняя передача украинской власти нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС является историческим моментом ... Новое укрытие позволит лучшую защиту людей и окружающей среды", - заявили в представительстве.

В ЕС напомнили, что Европейский Союз является крупнейшим финансовым донором этой конструкции и выделил на нее 431 млн евро.

"С 1991 года ЕС поддерживал Украину для улучшения ядерной безопасности. Общий объем помощи ЕС в этой сфере с 1991 года составляет около 1 миллиарда евро. Ключевым приоритетом нашего сотрудничества является полная независимость Государственной инспекции ядерного регулирования Украины", - добавили в представительстве ЕС.

10 июля ГСП "Чернобыльская АЭС" примет в эксплуатацию новую арку над разрушенным 4 реактором. Новый безопасный конфайнмент начали строить в 2012 году. Его проектный срок эксплуатации - 100 лет. Строительство обошлось в 1,5 миллиарда евро.



Ще на цю тему:

10:21 26.04.2019
В МВС Молдови вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи
11:45 26.04.2017
Сегодня Украина вспоминает 31-ю годовщину Чернобыльской трагедии
10:38 06.11.2013
Одесский порт принял конструкции для саркофага Чернобыльской АЭС
11:40 17.04.2013
В Тбилиси откроется фотовыставка, посвященная чернобыльской трагедии
16:04 26.04.2012
В годовщину Чернобыльской аварии на ЧАЭС стартовало строительство нового саркофага
12:28 26.04.2012
Влад Филат направил послание по случаю Дня памяти жертв Чернобыльской катастрофы
16:05 19.04.2012
В Сочи поклонятся чернобыльцам
16:26 14.10.2011
МЧС Украины хочет возобновить экскурсии в Чернобыль
15:38 03.10.2011
В Чернобыльской зоне будут хранить радиоактивные отходы
09:25 20.09.2011
Россия даст на ядерную безопасность Чернобыля € 50 миллионов
17:45 09.08.2011
ЕБРР выделил € 70 миллионов на укрытие над Чернобыльской АЭС
11:41 22.07.2011
Румыния выделит Украине 500 тыс. евро на чернобыльские проекты
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
Всі новини країни
Греция Греция
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
13:58 08.07.2019
Выборы в Греции выиграла оппозиция
14:26 05.07.2019
Из-за лесных пожаров на греческом острове провели эвакуацию
17:40 04.07.2019
Греция не будет запрещать швартовку российских военных кораблей в своих портах
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:34 10.07.2019
МЗС Грузії - Путіну: грузинська історія починається не з 18-19 століття
14:25 10.07.2019
Грузия вошла в десятку лидеров по количеству соискателей убежища в странах ЕС
08:51 10.07.2019
Президент Грузии призвала Россию не идти на эскалацию конфликта
18:56 09.07.2019
Путин отказался вводить санкции против Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:25 09.07.2019
Парламент Молдови сьогодні почне процедуру відсторонення генпрокурора
19:48 08.07.2019
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
12:26 08.07.2019
Премьер Молдовы встретится с Зеленским и Гройсманом
09:59 05.07.2019
В Молдове частично опубликовали отчет о краже миллиарда
Всі новини країни
Россия Россия
16:28 10.07.2019
СП Siemens и "Силовых машин" подало заявление о СПИК на локализацию в РФ большой газовой турбины
14:50 10.07.2019
Спецназ ЮВО на Кубани отработал беспарашютное десантирование с вертолета Ми-35М
12:18 10.07.2019
США і Росія проведуть переговори в Гельсінкі
09:59 10.07.2019
Артиллеристы ЮВО провели «артиллерийские дуэли» в Чечне
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
21:19 08.07.2019
В Румынии в 2020 году могут появиться поезда на водородном топливе
16:45 08.07.2019
У Румунії вилучають з продажу воду, яка зберігалася при високих температурах
09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
Всі новини країни
Турция Турция
18:44 10.07.2019
Туреччина відкинула заяви ЄС і Греції про нелегальне буріння біля Кіпру
15:28 10.07.2019
Ердоган розповів про умови, за яких Туреччина застосує російські С-400
11:17 10.07.2019
Держдеп натякнув на санкції проти Туреччини через російські С-400
17:51 09.07.2019
Туреччина може сьогодні отримати російські С-400
Всі новини країни
Украина Украина
20:09 10.07.2019
Експосол США спростував заяву Путіна про "домовленості" з Обамою щодо України
19:07 10.07.2019
ЕС приветствует начало эксплуатации новой арки в Чернобыле
18:18 10.07.2019
Около ста двусторонних ротных тактических учений проведут соединения ЮВО, дислоцированные в Закавказье и Крыму
17:54 10.07.2019
Украина ввела больше стандартов НАТО, чем член Альянса Черногория
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд