ЕС приветствовал официальную передачу украинской власти огромного постоянного укрытия, которое улучшит безопасность эпицентра Чернобыльской ядерной катастрофы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Twitter сообщило представительство Европейского союза в Украине.

"Сегодняшняя передача украинской власти нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС является историческим моментом ... Новое укрытие позволит лучшую защиту людей и окружающей среды", - заявили в представительстве.

В ЕС напомнили, что Европейский Союз является крупнейшим финансовым донором этой конструкции и выделил на нее 431 млн евро.

"С 1991 года ЕС поддерживал Украину для улучшения ядерной безопасности. Общий объем помощи ЕС в этой сфере с 1991 года составляет около 1 миллиарда евро. Ключевым приоритетом нашего сотрудничества является полная независимость Государственной инспекции ядерного регулирования Украины", - добавили в представительстве ЕС.

10 июля ГСП "Чернобыльская АЭС" примет в эксплуатацию новую арку над разрушенным 4 реактором. Новый безопасный конфайнмент начали строить в 2012 году. Его проектный срок эксплуатации - 100 лет. Строительство обошлось в 1,5 миллиарда евро.