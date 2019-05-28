Около ста двусторонних ротных тактических учений проведут соединения ЮВО, дислоцированные в Закавказье и Крыму
|18:18 10.07.2019
|Крым
В соединениях общевойсковых армий Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Абхазии и Южной Осетии, а также в частях 102-й российской военной базы в Армении до сентября с.г. в соответствии с планом боевой подготовки будет проведено около ста ротных тактических учений.
Учения под руководством командиров соединений и воинских частей пройдут на территории общевойсковых полигонов, расположенных в различных условиях местности, в том числе и в горах, с привлечением штатной боевой техники и будут носить двусторонний характер, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Непременным условием тактических розыгрышей станет применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов, нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями, возможностей разведывательно-огневых и ударных контуров.
Для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением ВВС и ПВО ЮВО ежедневно планируется выделять более 20 самолетов и вертолетов.
В рамках учений будет отработан полный перечень тактических действий и маневров: в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью. Особенностью подготовки этого года станет обязательное совершение маршей на технике в составе подразделений на расстояние более 50 км.
Подготовка и проведение ротных тактических учений в войсках ЮВО начнется в конце июля.
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